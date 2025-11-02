Milei viaja a Miami en medio de cambios y reestructuración

- Publicidad -

El presidente Javier Milei emprenderá este miércoles su decimocuarto viaje a los Estados Unidos en medio de una reestructuración del Gabinete, marcada por la renuncia de Guillermo Francos y la vacancia del Ministerio del Interior. Antes de partir a Miami para participar del America Business Forum, Milei le tomará juramento en Casa Rosada al flamante jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien reemplaza a Francos.

El mandatario partirá pasadas las 15:00. El evento en Miami es descripto como una cumbre de líderes mundiales y tendrá lugar en el Kaseya Center, estadio del equipo de la NBA Miami Heat, siendo conducido por Bret Baier de Fox News. Por estas horas, la Casa Rosada trabaja en la lista de reuniones de Milei, aunque descartan un intercambio informal con el republicano Donald Trump debido a complicaciones en la agenda de ambos.

De acuerdo al comunicado difundido por el America Business Forum, la lista de oradores confirmados incluye a Trump, Milei, la premio Nobel de la Paz 2025 María Corina Machado y el futbolista Lionel Messi. También figuran Eric Schmidt, ex CEO de Google; Rafael Nadal; Jamie Dimon, presidente de JPMorgan Chase; el actor Will Smith; Ken Griffin, fundador de Citadel; Gianni Infantino, presidente de la FIFA; Stefano Domenicali, presidente de Fórmula 1, y Adam Neumann, cofundador de Flow.

El viaje presidencial se produce en un contexto de cambios para el Poder Ejecutivo. La semana cerró con la renuncia de Guillermo Francos, quien la justificó por “los persistentes trascendidos” sobre su futuro. Esta salida provocó el anuncio de la sustitución de Adorni en la jefatura de Gabinete y del ministro del Interior, Lisandro Catalán. Sin embargo, el cargo que ocupaba Catalán en Interior aún permanece vacante.

Antes de irse, el mandatario deberá clarificar el lugar que ocupará el asesor presidencial, Santiago Caputo, en la administración. Esta definición es impulsada por un creciente pedido de los propios integrantes del equipo para que Caputo abandone las sombras y desembarque formalmente. Al momento, persisten las negociaciones y no hay precisiones respecto al futuro del consultor. (Agencia OPI Santa Cruz)