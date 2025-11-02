Restricción total en rutas por fuertes vientos

- Publicidad -

La Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) informó la implementación de una restricción total de circulación para todo tipo de vehículos en rutas de Santa Cruz, efectiva desde las 10:30. La drástica medida responde a un alerta meteorológico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) que advierte sobre vientos fuertes a muy fuertes con ráfagas peligrosas, comprometiendo la seguridad en la red caminera provincial.

El operativo de seguridad se coordina con la Administración General de Vialidad Provincial (AGVP), Protección Civil y la Policía de Santa Cruz. La circulación se encuentra limitada especialmente en ejes viales críticos. Los tramos afectados informados oficialmente son la Ruta Nacional 3, entre San Julián y el Paso Integración Austral; la Ruta Provincial 5, entre Güer Aike y La Esperanza; y la Ruta Nacional 40, en sus tramos El Calafate – La Esperanza y La Esperanza – Río Turbio.

Las autoridades señalaron que las condiciones climáticas pueden provocar una significativa reducción de la visibilidad debido a la acumulación de polvo en suspensión. Asimismo, existe un riesgo elevado de vuelco, afectando particularmente a vehículos de gran porte y al transporte de pasajeros. El Departamento de Meteorología de Vialidad Provincial complementó el alerta del SMN con un mapa de riesgo a la transitabilidad específico para la provincia.

Desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial se solicitó a la población evitar viajes y desplazamientos innecesarios mientras dure la medida, subrayando que “el objetivo principal es evitar inconvenientes y garantizar la seguridad de todos los viajeros”. Se remarcó la importancia de respetar las indicaciones del personal de seguridad en rutas y puestos de control. Las autoridades mantienen un monitoreo permanente y las restricciones podrán actualizarse según la evolución del fenómeno y los nuevos partes del SMN. (Agencia OPI Santa Cruz)