Secuestran 10 kilo de marihuana en una encomienda en Río Gallegos

Efectivos de Gendarmería Nacional secuestró un envío de poco más de 10 kilos de marihuana que arribaron a una sucursal de una empresa de encomiendas y detuvo a una mujer que intentó retirar el paquete con una identidad falsa.

El operativo se inició con datos que seguían un envío desde Entre Ríos y estuvo a cargo de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales y que replicaba un envío similar a la localidad de Las Heras.

En el procedimiento se logró incautar paquetes con un total de 10.450 gramos de marihuana.

Con la autorización judicial correspondiente, un equipo especializado de Gendarmería efectuó el operativo en la sucursal local de la empresa “Vía Cargo” donde en el interior de la caja hallaron 15 paquetes envueltos en papel film, que contenían un total de 10,45 kilos de marihuana con un valor estimado en $37.136.687,50.

Una mujer se presentó en el mostrador e intentó retirar el paquete utilizando una identidad falsa y la firma de otra persona, fue aprehendida y puesta disposición de la Justicia Federal de Río Gallegos. (Agencia OPI Santa Cruz)