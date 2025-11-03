Trump vaticina el fin de Maduro

- Publicidad -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que cree que los días de Nicolás Maduro como gobernante de Venezuela “están contados“, aunque paralelamente minimizó los temores sobre una posible guerra inminente con el país sudamericano. En una entrevista con el programa “60 Minutes” de la cadena CBS, Trump expresó “Lo dudo. No lo creo” ante la consulta sobre una intervención bélica directa. Sin embargo, al ser preguntado sobre la permanencia de Maduro, respondió enfáticamente “Diría que sí. Creo que sí“.

Estas declaraciones se producen en un momento de alta tensión en el Caribe, donde Estados Unidos ha desplegado un contingente de militares y navíos para ejecutar operaciones antinarcóticos. Estas acciones han escalado en letalidad, resultando en múltiples ataques contra presuntas embarcaciones de tráfico de drogas que, según un reporte de AFP, han causado “decenas de muertes“. La situación se ha intensificado en las últimas semanas, con un registro de más de 15 ataques estadounidenses en el Caribe y el Pacífico que han costado la vida de al menos 65 personas, siendo el más reciente este sábado.

La gravedad de las operaciones ha provocado que expertos en la materia afirmen que estos ataques podrían constituir “ejecuciones extrajudiciales“. A pesar de la contundencia de las acciones militares y el elevado número de víctimas, Washington aún no ha hecho pública ninguna evidencia que sostenga que los objetivos atacados estuvieran traficando narcóticos. Tampoco se ha demostrado que representaran una amenaza para Estados Unidos, que son las justificaciones oficiales para el despliegue en la zona.

En este contexto, Nicolás Maduro, quien está formalmente acusado de narcotráfico por la justicia de Estados Unidos, ha reaccionado a las operaciones. El líder venezolano ha asegurado que Washington utiliza la lucha contra el tráfico de drogas como un pretexto. Según la postura de Caracas, el verdadero objetivo de Estados Unidos es “imponer un cambio de régimen” y apoderarse del control del petróleo venezolano. (Agencia OPI Santa Cruz)