Venta de autos subió 16,9% interanual pero cayó 7,6% mensual

El patentamiento de autos registró un crecimiento interanual del 16,9% durante octubre, alcanzando las 51.982 unidades, aunque experimentó un retroceso mensual del 7,6%, según el informe de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA). El avance respecto a octubre de 2024 significó la venta de 7.509 vehículos más que los 44.473 registrados hace un año.

En la comparación con el mes previo, la actividad retrocedió un 7,6%, ya que en septiembre se habían patentado 56.240 rodados. A pesar de esta baja mensual, el balance anual mantiene un fuerte incremento. En los diez meses acumulados del año se patentaron 552.484 unidades, lo que representa un 55,1% más que en el mismo período de 2024, cuando se habían registrado 356.230 vehículos.

El presidente de ACARA, Sebastián Beato, analizó la performance de octubre y destacó que completaron “lo que fue otro mes sensible por temas electorales, al igual que septiembre, por encima de los 50.000 patentamientos, y eso ya lo convierte en una buena noticia”.

Beato también vinculó el movimiento comercial reciente al escenario político, remarcando que “durante esta última semana hemos tenido mucho movimiento en nuestras concesionarias, evidentemente el resultado del domingo impulsó a muchos clientes a consultar y concretar sus operaciones, por eso vemos que octubre mantiene el buen crecimiento interanual que nos ha venido acompañando”.

Con vistas al cierre del año, el presidente de ACARA sostuvo que “la inercia del mercado hacia arriba continúa y entramos ahora en los últimos dos meses que nos permitirán terminar el año con un buen piso para proyectar también un inicio de 2026 con números positivos”.

En el detalle por marcas, Toyota lideró las ventas del décimo mes del año con 7.682 unidades. El ranking de las diez primeras lo completaron Volkswagen (7.271), Fiat (5.492), Ford (5.054), Renault (4.784), Chevrolet (4.237), Peugeot (4.103), Citroen (1.985), Jeep (1.809) y Nissan (1.412).

El podio de los modelos más vendidos en octubre tuvo cambios. El liderazgo fue de la Toyota Hilux con 2.523 unidades. El Toyota Yaris fue desplazado al segundo lugar con 2.253 vehículos patentados, mientras que el Peugeot 208 completó el top tres con 2.232 unidades, escalando cinco puestos respecto a septiembre. La lista de los diez más vendidos incluye a la Ford Ranger (2.031), Fiat Cronos (1.844), Ford Territory (1.709), Volkswagen Amarok (1.619), Chevrolet Tracker (1.532), Volkswagen Polo (1.460) y Volkswagen Tera (1.347). (Agencia OPI Santa Cruz)