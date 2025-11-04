ADOSAC definió un nuevo paro provincial de 48 horas

- Publicidad -

La Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) resolvió este lunes en Congreso un nuevo paro provincial por 48 horas. La medida de fuerza se implementará en todo el territorio este miércoles 5 y viernes 7 de noviembre, salteando la jornada del jueves.

La acción definida por el gremio docente vuelve a centrar sus reclamos en tres ejes principales: el pedido de paritarias, la situación salarial y la “preocupación por la caída de puestos laborales docentes“.

Esta nueva convocatoria da continuidad a las medidas de fuerza implementadas por el sindicato a fines del mes pasado. Cabe recordar que ADOSAC cerró octubre con un paro de tres días consecutivos, que se llevaron a cabo el miércoles 29, jueves 30 y viernes 31.

Respecto a esa medida anterior, desde el gremio sostuvieron que la adhesión durante la primera jornada (miércoles 29 de octubre) había sido superior al 70% en Río Gallegos. Además, informaron que se había presentado un “escenario similar” en otras localidades clave de la provincia, como Pico Truncado, Perito Moreno y Caleta Olivia. (Agencia OPI Santa Cruz)