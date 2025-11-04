Juicio político a Basanta: Diputados definirán el 14 de noviembre si lo separan del cargo

- Publicidad -

Este lunes tras escuchar la defensa del vocal del Tribunal Superior de Justicia, Fernando Basanta, la Cámara de Diputados deberá definir el próximo 14 de noviembre si lo separa o no del cargo tras avanzar el juicio político en su contra.

El abogado y ex funcionario judicial Alejandro Ruggero se presentó como defensor de Basanta y argumentó que la acusación que pesa sobre el integrante del máximo tribunal de justicia provincial “no tiene objeto legal válido”.

Basanta, ex ministro de Gobierno de Alicia Kirchner, fue designado por la mayoría parlamentaria que ostentaba el kirchnerismo como vocal en el Tribunal Superior de Justicia sin haber cumplido los seis años de ejercicio en la abogacía que exige la Constitución Provincial.

- Publicidad -

Ruggero insistió que “este juicio político es absolutamente nulo por improcedencia. No hay argumentos nuevos ni distintos. Todos los diputados debatieron ese tema, votaron, y la designación fue aprobada. Por lo tanto, el asunto está cerrado y agotado en términos institucionales”.

El defensor sostuvo que “la única instancia que puede revisar un acto de designación es el Poder Judicial, y en última instancia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La Legislatura no está habilitada para volver sobre sus propios actos”.

Ahora el próximo 14 de noviembre la Sala Juzgadora deberá definir por dos tercios de sus integrantes si remueve o no a Fernando Basanta, quien actualmente está suspendido en su cargo. (Agencia OPI Santa Cruz)