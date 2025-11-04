Osvaldo Jaldo alinea a Tucumán con las reformas de Milei

- Publicidad -

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, confirmó el apoyo a la iniciativa de reforma laboral presentada por el Gobierno nacional. Durante una conferencia de prensa, el mandatario también se alineó con la gestión de Milei al respaldar la modificación del Código Penal para bajar la edad de imputabilidad a 13 años.

Jaldo justificó su posición sobre la reforma laboral aludiendo a la necesidad de adaptación legal. “No nos podemos oponer a que se actualicen las leyes laborales”, aseguró el gobernador de Tucumán.

El mandatario provincial señaló que la evolución tecnológica aplicada al trabajo, como la informática y la inteligencia artificial, son ítems que carecen de marco legal. “Hoy tenemos la tecnología, la informática, la inteligencia artificial, la robótica que no está contemplada en la ley laboral“, manifestó Osvaldo Jaldo.

El gobernador de Tucumán aclaró que los cambios impulsados por el Gobierno nacional no deben afectar derechos adquiridos. “Pero las modificaciones no van hacia atrás porque ninguna ley es retroactiva“, puntualizó, antes de dejar en claro su acuerdo con la reforma penal sobre la imputabilidad. (Agencia OPI Santa Cruz)