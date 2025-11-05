El auxiliar fiscal federal de Caleta Olivia se negó a una prueba de alcoholemia en Comodoro Rivadavia

- Publicidad -

El auxiliar fiscal, a cargo de la Fiscalía Federal de Caleta Olivia, Fabricio Sachi se negó a realizar un análisis de alcoholemia en un control de rutina realizado por personal de Seguridad Vial en Comodoro Rivadavia.

Sachi, quien vive en esa ciudad del sur de Chubut, discutió con personal de Agencia Provincial de Seguridad Vial quien al efectuar un control de rutina en la esquina de Alvear y Necochea le pidieron efectuar el test de alcoholemia y el funcionario se negó a realizarlo.

Un video da cuenta del incidente que se produjo la semana pasada en Comodoro Rivadavia donde Sachi le responde al agente vial diciendo “no me tutees, bájame el tono. ¿Quién sos? Llamá a quien quieras, no voy a hacer el test, me parece una verga, mandame la multa a mi casa”.

El funcionario de la Justicia Federal le mostró la identificación al policía que quería hacerle un test de alcoholemia y sostuvo que le haría una denuncia por abuso de autoridad.

“Tengo domicilio acá a la vuelta y viene a hincharme las pelotas” se escucha en el video que se viralizó en redes sociales. (Agencia OPI Santa Cruz)