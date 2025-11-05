Tras 20 años sin datos lanzan un censo nacional de personal educativo

- Publicidad -

La Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano lanzó el Relevamiento Nacional de Personal Educativo (ReNPE), un operativo federal que buscará relevar información detallada sobre el personal docente y no docente. Este relevamiento, que iniciará el próximo 10 de noviembre, se produce después de que las autoridades subrayaran que “desde 2004 no se contaba con datos consistentes” sobre el personal, por lo cual los resultados “serán de utilidad para la implementación de políticas educativas sólidas“.

El operativo fue presentado en el Palacio Sarmiento y abarcará a las instituciones educativas de gestión estatal, privada, social y cooperativa en todos los niveles y modalidades, con la única excepción del nivel universitario. El programa, que fue aprobado de manera unánime por el Consejo Federal de Educación mediante la Resolución CFE N°478/24, permitirá cuantificar y caracterizar al personal educativo del país, relevando aspectos como su inserción institucional, situación laboral, formación, trayectorias profesionales y datos sociodemográficos.

La implementación del relevamiento comenzó con la participación de los equipos directivos de las escuelas, quienes tienen la responsabilidad de revisar y cargar la nómina completa del personal que trabaja en cada institución. Las autoridades explicaron que “esta tarea es fundamental para habilitar la siguiente etapa del operativo”. En esa segunda fase, cada agente, tanto docente como no docente, deberá completar su propio cuestionario individual a partir del 10 de noviembre.

El cuestionario podrá completarse a través de la aplicación MiArgentina o en la página web argentina.gob.ar/renpe. Según se informó, el formulario consta de nueve secciones que buscan una “visión integral“, abarcando desde datos personales, características del hogar, servicios de la vivienda y bienes, hasta formación, condiciones laborales, estrategias didáctico-pedagógicas, consumo culturales y actividades recreativas. El tiempo estimado para completarlo es de media hora y se puede retomar si se deja sin finalizar.

Toda la información recopilada se integrará a la Base Nacional Homologada (BNH). Posteriormente, estos datos serán incorporados al módulo de cargos y personal del Sistema Integral de Información Digital Educativa (SINIDE). Las autoridades destacaron que “con el lanzamiento del ReNPE se reafirma el compromiso con una gestión educativa basada en la evidencia y el desarrollo de políticas públicas orientadas a garantizar el derecho a la educación en todo el país”. (Agencia OPI Santa Cruz)