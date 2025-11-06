Asumió Jennifer Contardi como secretaria de Coordinación de Gabinete de Chubut

- Publicidad -

(OPI Chubut) – El gobernador de Chubut, Ignacio Torres informó que Jennifer Contardi será la nueva titular de la Secretaría de Coordinación de Gabinete, como parte de los cambios en el gabinete provincial.

Así lo destacó Torres durante una reunión de gabinete que encabezó junto a su equipo de colaboradores en la Casa de Gobierno en Rawson.

Contardi se desempeñaba como subsecretaría de Autotransporte Terrestre y estará acompañada por el asesor general de Gobierno, Emiliano Chialva; la secretaria de Gobierno del Chubut, Macarena Acuipil, quien centrará su labor en el seguimiento de metas físicas y presupuestarias; y el ministro de Gobierno, Victoriano Eraso Parodi.

Torres sostuvo que los cambios tienen como objetivo “la profundización de la agenda productiva y de generación de empleo en la provincia”. (Agencia OPI Chubut)