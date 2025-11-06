Fondos a provincias revierten caída y suben en mes electoral

- Publicidad -

Los flujos de dinero que la Nación gira a las provincias, tanto por vías automáticas como no automáticas, experimentaron un incremento en octubre, el mes electoral, revirtiendo la tendencia negativa observada en meses anteriores. Según un informe de la consultora Analytica, las transferencias automáticas aumentaron 1% interanual a precios constantes. En la comparación mensual respecto a septiembre, subieron un 5,7% real, lo que implicó el fin de la tendencia negativa iniciada desde junio.

Los giros automáticos, que las provincias reciben por ley principalmente de la recaudación de impuestos nacionales, acumularon un incremento del 2,2% interanual real entre enero y octubre. En el detalle de octubre, todas las provincias registraron variaciones mensuales en torno al 6%, con la excepción de Buenos Aires, cuyo incremento fue del 4,8%. Sin embargo, en la variación interanual, Buenos Aires mostró la mayor suba con 2,2%, mientras que la mayoría tuvo subas entre el 0,3% y 1,8%. Por otro lado, Santa Fe (-0,4% i.a.), Córdoba (-0,3% i.a.) y Entre Ríos no experimentaron subas o cayeron interanualmente.

Un comportamiento distinto registraron los giros no automáticos, transferencias que la Nación realiza para financiar programas específicos o gastos puntuales fuera de la coparticipación. En los primeros diez meses del año, estas transferencias pagadas a las provincias se incrementaron un 48,0% interanual a pesos constantes. La razón principal de este fuerte aumento es el cumplimiento de la medida cautelar 1864/2022 en favor de CABA.

Este pago judicial a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires representó el 46,6% de las transferencias corrientes acumuladas en el período. El informe de Analytica precisa que, de no considerar este pago, las transferencias corrientes solo se habrían incrementado un 8,3% interanual real. Dentro de estos giros, los ATN observaron un aumento real del 206,1% interanual en los primeros diez meses del año. En octubre, las provincias que recibieron ATN fueron Entre Ríos, Neuquén y Tucumán, con 3.000 millones de pesos cada una, y Chaco y San Juan, con 2.000 millones cada una. (Agencia OPI Santa Cruz)