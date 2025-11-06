Gobierno anunció la licitación de áreas en la Cuenca Austral

- Publicidad -

La Secretaría de Estado de Hidrocarburos, dependiente del Ministerio de Energía y Minería, anunció el llamado a licitación pública nacional e internacional para la concesión de explotación de hidrocarburos en 5 áreas ubicadas en la Cuenca Austral.

Esta nueva convocatoria está “destinada a promover inversiones en explotación de hidrocarburos, fortaleciendo la actividad energética y la generación de empleo en el sur santacruceño” informaron oficialmente.

Son áreas con “trayectoria productiva y disponibilidad de infraestructura, que hoy constituyen una oportunidad estratégica para la recuperación de producción”.

- Publicidad -

Para ello se anunció la Licitación Pública N° 01/ENERMIN/2025, comprende las áreas Océano, Chorrillos, Palermo Aike, Campo Bremen y Moy Aike, ubicadas en el extremo sudoeste de la provincia.

Los interesados en acceder a más información o adquirir los pliegos licitatorios podrán hacerlo presencialmente en Comodoro Rivadavia 185 – 1° Piso, Río Gallegos, o por correo electrónico (Agencia OPI Santa Cruz)