Tierra del Fuego recauda alto pero su modelo es frágil

(OPI TdF) – Un reciente informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) posicionó a Tierra del Fuego en el tercer puesto nacional en recaudación impositiva propia por habitante, ubicándose solo detrás de la Ciudad de Buenos Aires y Neuquén. Sin embargo, este indicador, que a primera vista sugiere fortaleza económica, expone la profunda paradoja del modelo fueguino: una alta generación de recursos fiscales que convive con una extrema vulnerabilidad estructural y costos operativos magnificados por la geografía.

Los datos del IARAF reflejan una economía de ingresos altos concentrada en sectores estratégicos, pero esta fortaleza es relativa. La provincia, que representa apenas el 0,4 % de la población del país y genera menos del 1 % de la producción total, enfrenta límites estructurales severos. El pequeño tamaño poblacional, sumado a la dispersión geográfica en un territorio aislado, encarece exponencialmente la provisión de servicios públicos básicos y limita cualquier economía de escala, relativizando el peso de la recaudación per cápita.

La raíz de la vulnerabilidad fueguina radica en la extrema dependencia de su modelo productivo. Los ingresos provinciales están anclados a factores sensibles y, en gran medida, exógenos: el turismo, las regalías, la pesca y, fundamentalmente, el régimen de promoción industrial. El informe subraya que cualquier alteración en el contexto nacional —como modificaciones legislativas que afecten al régimen, recortes presupuestarios o una caída en la demanda— genera impactos inmediatos y severos en la economía de la isla, una fragilidad que el alto per cápita no resuelve.

A pesar de los indicadores de recaudación, el texto advierte sobre la persistencia de desigualdades internas y tensiones en la distribución del bienestar. El desafío para la administración provincial no es solo recaudar, sino lograr que esos recursos fiscales se traduzcan en inversión sostenida e infraestructura que reduzca las brechas sociales. Aunque la provincia goza de creciente autonomía fiscal, su viabilidad sigue dependiendo de la articulación con el Estado nacional para sostener la logística y la conectividad.

El análisis del IARAF también expone la fractura del esquema federal. El hecho de que en 2024 la Ciudad de Buenos Aires recaudara 14 veces más por habitante que Santiago del Estero evidencia la desigualdad interprovincial. En este mapa, Tierra del Fuego ocupa un lugar incómodo: tiene ingresos de jurisdicción “rica” pero mantiene desafíos estructurales que exigen una planificación de largo plazo y una revisión profunda de las reglas del reparto fiscal para garantizar un desarrollo más armónico. (Agencia OPI Tierra del Fuego)