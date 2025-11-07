El peso del tema Españón aplasta cualquier atisbo de cambio en el gobierno y surgen sospechas de “negociaciones” por Basanta

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – El gobierno provincial no parece haber entendido la derrota electoral del domingo 26 como una reacción pública por las malas prácticas políticas de la administración del SER, sin embargo, el hartazgo de la gente amenaza con arrasar su magro 15% en las urnas, cuando desee repetir la historia frente al Ejecutivo de Santa Cruz dentro de 2 años.

Los electores independientes e inclusive radicales, el PRO y de Encuentro Ciudadano le han dado la espalda al candidato de Claudio Vidal y el contexto a futuro no ayuda al gobernador a recomponer esa confianza popular que está partida en varios pedazos.

Temas como la corrupción, la falta de cumplimiento de las promesas de campaña, la falta de sensibilidad social y la “kirchnerización” del gobierno de Vidal, hizo que la gente le retirara el voto. Pero hay un tema que domina la escena política negativa del gobernador que el mismo intenta soslayar: Fernando Españón.

Trámite cautivo

El gobierno provincial logró, a través de sus diputados, mantener cautivo el trámite de desafuero de Fernando Españón en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y allí permanece por cuanto si de ahí no sale con los 2/3, no llegará al recinto, donde se aplicaría la mayoría simple al trámite. Vidal observa esto como una amenaza, razón por lo cual a través de su operador, el diputado Pedro Luxen, ha ordenado no habilitar el tratamiento del desafuero del diputado abusador en la Comisión donde tienen mayoría.

Los principales responsables del encubrimiento de Españón en la Cámara hoy, son los diputados integrantes de la Comisión donde resguardan al diputado, que no habilita su tratamiento en el recinto.

A los amigos todo, a los enemigos ni agua”. Fernando Españón, denunciado por corrupción y falta de institucionalidad, nombrado como Jefe del Bloque SER

Teniendo en cuenta que las manos de los diputados Pedro Muñoz, Daniel Peralta y la legisladora oficialista Claudia Barrientos, se levantarían en el recinto junto a otros 9 diputados de la oposición, en favor del desafuero de Españón, los integrante de la Comisión que deben decidir si allanan o no al legislador a la justicia, posterga , aplaza el trámite y de manera concurrente, con esta acción y por imperio del Art 183 del CPS que establece “Si fuere denegado el desafuero del legislador o no se produjera la suspensión o destitución del funcionario imputado, el Tribunal declarará por auto que no se puede proceder y ordenará el archivo de las actuaciones”, los diputados oficialistas que la conforman se transforman automáticamente en cómplices y encubridores de Españón y claramente obturadores de la justicia. Y lo peor para su futuro políticos, si es que algunos de ellos tiene expectativas de seguir en política, es que llevarán encima la cruz de haber impedido que se haga justicia con un abusador de mujeres, corrupto y un mal funcionario público que se aprovechó de su posición de poder para cometer delitos.

Moneda de cambio

De acuerdo a las fuentes consultadas, nada hace prever que el “tema Españón” salga en este año y las mismas fuentes aseguran que hay negociaciones que pondrían paños fríos al ataque contra el Juez Basanta (FPV) (pedido de juicio político) y el diputado Eloy Echazú (FPV), a quien acusan de su amistad con el ex concejal condenado por abuso Emilio Maldonado, quien habría perpetrado algunos de sus delitos en la vivienda del diputado.

En este marco se está juzgando como posible que (ambas partes) estén negociando un acuerdo para proteger a Fernando Españón. Dependerá de que estas “negociaciones” tengan éxito o fracasen, para determinar la suerte de uno y otro en este cambio de figuritas en las que están embarcados el vidalismo y el kirchnerismo, que tienen más para esconder que para aclarar desde lo político.

Ahora bien, todo esto está siendo visto públicamente a través de nuestros informes en los cuales no postergamos su tratamiento ni olvidamos el tema, contrariamente a lo que sucede con la prensa adscripta a los fondos públicos; por el contrario, estamos muy atentos a su desarrollo y seguimos paso a paso el desarrollo de los acontecimientos.

Será crucial para el SER, el manejo legislativo del desafuero del diputado abusador Fernando Españón. Constituirá el aire que puede darle al gobierno un poco más de vida política en la confianza pública, si actúa racionalmente permitiendo que la justicia actúe, o será la lápida que condene al SER a repetir la historia del domingo 26; pero en el 2027 la misma gente que lo puso en ese lugar, los eyectará del poder por incompetente, encubridor y cómplice de delitos aberrantes, como son los que penden sobre la cabeza del ex intendente de 28 de Noviembre, uno de los artífice de la derrota que sufrió Claudio Vidal en la cuenca carbonífera. (Agencia OPI Santa Cruz)