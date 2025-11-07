Justicia posterga la reforma procesal penal en Buenos Aires

- Publicidad -

El Ministerio de Justicia de la Nación dispuso postergar nuevamente la entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal en las jurisdicciones clave de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La medida, oficializada hoy en el Boletín Oficial mediante la Resolución 1034/2025, fija como nueva fecha el 20 de abril de 2026. Esta decisión, firmada por la ministra Patricia Bullrich, afecta directamente a la Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal y a la Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal Económico.

El argumento oficial para esta postergación se fundamenta en la necesidad de consolidar los avances realizados, culminar inversiones pendientes en infraestructura y tecnología, y garantizar las condiciones institucionales óptimas para el funcionamiento definitivo del nuevo modelo procesal acusatorio. Esta reforma procesal penal, que se intenta implementar desde 2014, enfrenta obstáculos que han derivado en la coexistencia de distintos regímenes procesales dentro del sistema federal.

Esta coexistencia de sistemas ha complicado la operatividad y la administración eficiente de la justicia penal federal. Pese a esta nueva demora, el Ministerio de Justicia informó haber realizado en los últimos años aportes en infraestructura, equipamiento tecnológico y capacitación. Estos aportes se destinaron tanto a la Procuración General de la Nación, la Defensoría General y el Poder Judicial, como también a la puesta en valor de edificios emblemáticos, incluyendo la sede “Raúl Alfonsín” y “La Monedita”.

- Publicidad -

El Ministerio de Justicia aclaró que, si bien se frena la implementación en estas jurisdicciones porteñas, el proceso de implementación progresiva del Código Procesal Penal Federal seguirá avanzando en otras jurisdicciones del país. El objetivo declarado es consolidar un esquema de trabajo conjunto entre los organismos del sistema y asegurar la sostenibilidad de la reforma más allá de los mandatos políticos. (Agencia OPI Santa Cruz)