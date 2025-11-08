Brasil seis muertos por un tornado en Rio Bonito do Iguaçu

- Publicidad -

El número de fallecidos por el tornado que impactó el estado de Paraná, en el sur de Brasil, durante la noche del viernes subió a seis este sábado, con más de 430 heridos reportados por las autoridades locales. El fenómeno dejó una devastación significativa, especialmente en la ciudad de Rio Bonito do Iguaçu, y provocó la movilización de los gobiernos estatal y federal. El Sistema Meteorológico de Paraná (Simepar) clasificó el evento preliminarmente como un tornado de categoría F2, registrando vientos de entre 180 y 250 kilómetros por hora.

La magnitud de la destrucción fue descrita por los equipos de rescate como “una zona de guerra”. La tormenta, que inició el viernes por la tarde, destruyó cerca del 80 por ciento de Rio Bonito do Iguaçu, una localidad de aproximadamente 14.000 habitantes, según reseñó la prensa local. El tornado arrancó techos, derribó postes eléctricos y destruyó viviendas y edificios. También se informaron daños en ciudades vecinas como Candói, Laranjeiras do Sul y Guarapuava.

Como respuesta inmediata, el gobernador de Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior, decretó el estado de calamidad pública. Esta medida tiene como objetivo acelerar el desembolso de recursos para asistir a las víctimas y comenzar la reconstrucción de la infraestructura dañada. Por su parte, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, expresó su solidaridad con los afectados a través de sus redes sociales y anunció el envío de personal especializado en catástrofes y reconstrucción, así como la fuerza de urgencia del Servicio Único de Salud.

- Publicidad -

Las secuelas de la tormenta dejaron a más de 3.000 viviendas sin suministro eléctrico durante la noche del viernes, y el servicio de agua también resultó afectado. Fue necesaria la instalación de un hospital de campaña para poder atender al alto volumen de heridos. Según Simepar, los fuertes vientos fueron provocados por un ciclón extratropical que afectó además a los estados sureños de Rio Grande do Sul y Santa Catarina, con lluvias que se extendieron hasta el estado de San Pablo. (Agencia OPI Santa Cruz)