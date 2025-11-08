Cámara de Comercio señala fuerte caída del consumo y empleo en Río Grande

- Publicidad -

(OPI TdF) – El presidente de la Cámara de Comercio de Río Grande, José Luis Iglesias afirmó que la situación comercial en la ciudad denota “caída del consumo con un fuerte impacto en el sector comercial”.

Iglesias sostuvo que “todos los números empujan para abajo. Hay consumo deprimido, caída del empleo y un malhumor creciente. Tierra del Fuego está entre los lugares donde más cayó la actividad”.

El dirigente mercantil añadió que “se observan locales que cierran, en los que se achican y en los que tienen problemas para pagar sueldos o proveedores”.

“Hay pérdida de empleos en la industria electrónica, el parate petrolero, la caída de la construcción y el aumento del endeudamiento de los hogares”, enumeró Iglesias.

A su vez, destacó que “el ciudadano común está con las tarjetas al límite y uno lo ve, cada vez menos changuitos llenos, menos compras grandes, menos reposición. Los comercios venden menos, pero también los mayoristas, porque el almacenero ya no compra para stockearse sino sólo para reponer”. (Agencia OPI Tierra del Fuego)