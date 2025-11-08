Caputo anunció en Nueva York un plan para deuda y reservas

- Publicidad -

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció ante inversores en Nueva York un plan para recomprar bonos soberanos y acumular reservas, incluso si el peso opera dentro de su banda cambiaria. El encuentro fue organizado por el banco JP Morgan y contó con la presencia del presidente Javier Milei.

El funcionario aclaró que el gobierno de Javier Milei no tiene intención de dejar flotar la moneda argentina, sino que la mantendrá operando dentro de bandas establecidas, según informaron a la agencia Bloomberg personas que pidieron no ser identificadas. Actualmente, los límites superior e inferior de dicho rango se ajustan un 1% por mes, permitiendo una depreciación gradual del peso.

No obstante, Caputo dijo que podría considerar acelerar el ritmo de ese ajuste al 1.5% mensual. Esta medida estaría supeditada a la evolución de la inflación y la demanda de pesos. Aunque funcionarios argentinos negaron intenciones de cambiar el régimen cambiario, el ministro dio señales de que modificaría las reglas para permitir al Gobierno la compra de dólares cuando el peso opere dentro de la banda, siempre que la liquidez del mercado sea fuerte.



En cuanto a la deuda, Argentina planea recomprar los bonos globales con vencimiento en 2029 (GD29) y 2030 (GD30). El ministro de Economía especificó que para esta operación se utilizará una fuente de financiamiento más barata. Caputo no detalló cuándo comenzarían las compras de dólares, pero indicó que espera que la moneda continúe apreciándose a medida que crezca la demanda de pesos.

Se espera que el plan completo sea presentado formalmente dentro de los próximos 30 días. Según una de las fuentes, este incluirá un cronograma para la acumulación de reservas, la recompra de deuda y la implementación del ya anunciado bono de “deuda por educación”. (Agencia OPI Santa Cruz)