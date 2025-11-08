El informe de Adorni incluyó el RIGI y el reclamo a CFK

- Publicidad -

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, utilizó la red social X para difundir un resumen de acciones y resultados semanales desde la perspectiva oficial. El informe destacó un incremento salarial del 61% para el personal del Hospital Garrahan, indicadores económicos y la decisión de reclamar fondos a Cristina Fernández de Kirchner por sus asignaciones vitalicias.

En el detalle económico, el Gobierno Nacional informó un crecimiento del 21% en las exportaciones agroindustriales de septiembre, el mejor desempeño en cuatro años, y un aumento del 16,9% en las ventas de vehículos 0km en octubre respecto a 2024. En materia de desregulación, el posteo mencionó la eliminación de 973 regulaciones obsoletas en la industria del vino.

El noveno proyecto RIGI, una inversión de 277 millones de dólares para un nuevo puerto en Santa Fe, también fue comunicado por Adorni, quien reemplazó a Guillermo Francos en la Jefatura de Gabinetes de Ministros. En el sector agropecuario, se extenderá la Emergencia Agropecuaria por inundaciones en las localidades bonaerenses de Bolívar, Nueve de Julio, Carlos Casares y Tapalqué hasta el 28 de febrero de 2026, medida acompañada por el aporte de más de un millón de litros de gas oil.

El informe de gestión señaló una disminución del 38% en los secuestros extorsivos en el promedio anual de casos. Finalmente, el resumen oficial incluyó la participación del Presidente Milei en el America Business Forum, junto a Donald Trump y Lionel Messi, y la acción de la cartera de Capital Humano, que pedirá las sumas indebidamente percibidas por Cristina Fernández de Kirchner en concepto de asignaciones vitalicias. (Agencia OPI Santa Cruz)