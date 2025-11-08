Encuesta del Banco Central proyecta dólar a $1.500 en diciembre

- Publicidad -

Bancos y consultoras prevén una aceleración de la inflación y un dólar más barato para el último tramo del año, según el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) que organiza el Banco Central. Los 42 participantes de la encuesta mensual estimaron una inflación de 2,2% para octubre, 3 décimas por encima del relevamiento previo, y proyectan que se mantendrá en torno al 2% mensual en los últimos meses de 2025.

En cuanto al tipo de cambio, la mediana de las proyecciones para el promedio de noviembre se ubicó en $1.463, lo que representa $36,50 menos que la previsión anterior. El grupo del “top 10” de analistas espera $1.475 para este mes. Para diciembre, los participantes del REM pronosticaron un dólar a $1.500, lo que implica una variación interanual esperada de 47%, 3,6 puntos porcentuales menos que la estimación previa. La estimación a 12 meses es de $1.697 por dólar.

Las proyecciones de inflación volverían a caer a partir de diciembre, alcanzando 1,6% en abril de 2026. El año próximo, 2026, cerraría en 18,7% y volvería a bajar en 2027 hasta 10,6%. En el frente de la actividad económica, el conjunto de analistas estimó que en el tercer trimestre de 2025 el Producto Interno Bruto (PIB) ajustado por estacionalidad se habría reducido un 0,5% respecto del segundo trimestre, aunque esta cifra es 0,1 punto porcentual mejor que la estimación previa.

- Publicidad -

Se espera que la actividad económica vuelva a crecer 0,3% en el cuarto trimestre del año, 2 décimas menos que en análisis anteriores, y que luego el salto de la economía se acelere a 1% trimestral entre enero y marzo de 2026. Pese a la contracción trimestral, los encuestados estimaron que el PIB real crecerá 3,9% contra el promedio de 2024, al igual que el mes anterior.

Las respuestas sobre desempleo se mantienen en el 7,5% de la Población Económicamente Activa, y se sigue esperando una baja de la tasa al 7,2% en el último trimestre de este año. Para el comercio exterior de bienes en 2025, se proyectaron exportaciones por 84.732 millones de dólares e importaciones por 76.445 millones. Ambas cifras fueron revisadas al alza, en US$ 1.184 millones y US$ 1.145 millones respectivamente. El superávit comercial anual esperado es de US$ 8.287 millones, US$ 39 millones más que el REM anterior. (Agencia OPI Santa Cruz)