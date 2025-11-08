Habrá cortes de energía en barrios de Río Gallegos

- Publicidad -

La empresa estatal Servicios Públicos informó a la comunidad de Río Gallegos que el próximo domingo 09 de noviembre habrá interrupción parcial del suministro de energía en diversos barrios de la ciudad.

El corte se prevé en el horario de 07 a 10 horas donde se realizarán tareas de mantenimiento en el Centro Distribuidor N° 2 y Centro Distribuidor N°5.

Por ello las zonas afectadas serán los barrios Patagonia sobre calle 32 hasta calle 38 y calle 27 hasta calle 43; Calle Italia, Av. San Martín hasta Ramón y Cajal, Barrio APAP, alrededores del Boxing Club y Hospital, B° Codepro I y B° Ejercito.

Desde la empresa informaron que los “trabajos están sujetos a suspensión por condiciones climáticas”. (Agencia OPI Santa Cruz)