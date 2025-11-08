Investigan a una empleada judicial por estafa con la tarjeta de crédito de un fiscal

- Publicidad -

(OPI TdF) – Un fiscal del Distrito Judicial Norte de Tierra del Fuego denunció por estafa a una trabajadora judicial que se desempeña en la oficina de fiscalía, quien habría utilizado los datos de una tarjeta de crédito por un monto superior a los 7 millones de pesos.

El martes la justicia ordenó el allanamiento del domicilio de la denunciada, quien se encuentra de licencia hace meses.

La denuncia la presentó el fiscal Jorge López Oribe contra la agente Támara Giosso, y durante un procedimiento incautaron “numerosos artículos suntuarios como maquillas, perfumes, prendas de vestir y hasta juguetes que esta persona habría adquirido desde su cuenta de Mercado Pago”.

La policía incautó el teléfono celular para peritarlo por la denuncia de estafa.

El denunciante había detectado numerosos movimientos en una cuenta bancaria que no utilizaba desde mayo y observó que tuvo gastos por unos 7 millones de pesos. (Agencia OPI Tierra del Fuego)