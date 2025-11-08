Milei participó de la asunción de Rodrigo Paz Pereira en Bolivia

- Publicidad -

El presidente Javier Milei participó hoy en la ciudad de La Paz de la ceremonia de asunción del flamante mandatario boliviano, Rodrigo Paz Pereira. Milei arribó esta mañana al Aeropuerto El Alto, proveniente de una reunión con empresarios realizada el viernes en New York, y fue ovacionado en la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia.

El jefe de Estado argentino llegó acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno. Tras recibir los honores del país vecino, Milei ingresó al recinto del parlamento boliviano y generó un “furor inmediato” entre los legisladores. La presencia del mandatario argentino se convirtió en el principal foco de interés dentro del Congreso.

La importancia de Milei en el acto de investidura fue subrayada por el vicepresidente de Bolivia, Edman Lara, quien lo mencionó y agradeció en primer lugar al conducir la jura. Una vez en el palco de mandatarios, Milei protagonizó saludos disímiles: con el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, se mostró sonriente y mantuvieron una breve conversación, mientras que se abrazó con el paraguayo Santiago Peña.

En contraste, el saludo con el presidente chileno, Gabriel Boric, fue notablemente distante y frío. Según la información, Boric “no se paró para saludarlo”, extendiendo la mano desde su butaca, aunque ambos se habían saludado previamente en la Asamblea Legislativa. Finalmente, el mandatario argentino tuvo un “fuerte abrazo” con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa. El vuelo de regreso a la Argentina partió a las 14:00 y se espera su arribo a la Ciudad cerca de las 17:30. (Agencia OPI Santa Cruz)