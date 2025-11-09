Aparecen videos de Centeno en Olivos al iniciar el juicio

- Publicidad -

El Tribunal Oral Federal N°7 inició este jueves el juicio por la denominada “Causa de los Cuadernos de las Coimas“, un proceso que involucra a 87 imputados de alto perfil político y empresarial. El inicio del debate, considerado “el mayor caso de corrupción de la historia argentina” y que juzga una presunta asociación ilícita para la recaudación de sobornos entre 2003 y 2015, coincide con la aparición de videos que serían registros de recorridos del remisero Oscar Centeno, y que incluirían imágenes en la Quinta de Olivos.

El juicio agrupa a 19 ex funcionarios, dos de sus choferes y 65 empresarios. Entre los acusados de integrar la asociación ilícita y cohecho pasivo (cobrar coimas) se encuentra Cristina Fernández de Kirchner, imputada como “jefa de una asociación ilícita, coautora de 204 cohechos pasivos y partícipe necesaria de un cohecho pasivo”. La acompañan Julio De Vido, imputado como “organizador de asociación ilícita, coautor de 187 cohechos pasivos”, y Roberto Baratta, acusado como “organizador de asociación ilícita, autor de 19 cohechos pasivos, coautor de 86 cohechos pasivos”.

Oscar Centeno, ex chofer de Baratta, irá a juicio como miembro de esa asociación ilícita, acusado por no denunciar los hechos que su ex mujer, Hilda Horovitz, destapó. La lista de ex funcionarios acusados también incluye a Ricardo Jaime, Juan Pablo Schiavi, Nelson Lazarte, Claudio Uberti, José Olazagasti, José López, Rudy Ulloa, Walter Fagyas y Juan Manuel Abal Medina.

- Publicidad -

Del lado empresarial, acusados de cohecho activo (pagar coimas) para “engrasar a su favor la máquina de la obra pública”, figuran Aldo Benito Roggio, presidente de Grupo Roggio S.A. y titular de Metrovías S.A., acusado como “autor de tres cohechos activos y coautor de doce cohechos activos”. También está Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri y accionista de ODS e IECSA, imputado como “autor de 16 cohechos activos y coautor de cuatro cohechos activos”. Se suman Enrique Menotti Pescarmona de Industrias Metalúrgicas Pescarmona por trece cohechos activos, Armando Roberto Loson del Grupo Albanesi por diez cohechos activos, Juan Carlos de Goycoechea de Isolux y Carlos Wagner, ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, este último acusado como organizador de la asociación ilícita.

El proceso acumula cuatro expedientes y 626 testigos propuestos. Todas las partes comparecerán vía Zoom, ya que “no existe una sala judicial en la Argentina lo suficientemente grande como para este proceso”. Las audiencias serán transmitidas por el canal de YouTube de la Corte Suprema, al menos hasta el 4 de diciembre, para “dar lectura de los requerimientos de elevación a juicio“. Un grupo de 20 imputados, entre los que se encuentran empresarios como Calcaterra, Roggio y Pescarmona, y ex funcionarios como José López y Claudio Uberti, suscribieron a la Ley 27340 como colaboradores, la cual prevé beneficios en la reducción de condenas. (Agencia OPI Santa Cruz)