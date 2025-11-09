Casi el 40% de la población adulta tiene deudas con tarjeta

- Publicidad -

La financiación de los argentinos con tarjeta de crédito sigue elevada, reflejando un notorio aumento del uso del plástico en lo que va del año y de la alternativa de cubrir gastos mediante el pago mínimo, con el riesgo de acumular intereses exponenciales. En un escenario de pérdida del poder adquisitivo, la tarjeta cobra fuerza como mecanismo para consumos diarios y presiona la economía personal al momento de saldar el resumen del banco.

Las operaciones en pesos con tarjetas de crédito en octubre subieron 1,3% mensual en términos nominales, alcanzando un saldo de $21,9 billones para el total acumulado. Esta cifra presenta un crecimiento interanual del 63,4% contra los $13,4 billones al cierre del mismo mes del año anterior, según detalló un informe de First Capital Group basado en datos del Banco Central (BCRA). El reporte, elaborado con el stock al 31 de octubre de 2025, remarcó que en cuanto a variaciones reales, se registra una caída mensual del 1,2% y un incremento anual del 24,2%.

El Informe de Pagos Minoristas de la autoridad monetaria puntualizó el mayor uso de las tarjetas de crédito frente a las de débito. En agosto, hubo 180,4 millones de operaciones con crédito por $9,4 billones contra 178 millones con débito por $4,7 billones. Esta preferencia por el crédito viene ganando terreno, ya que en 2022 sus operaciones representaban el 13,3% del total, mientras que este calendario alcanzan el 46,2%.

- Publicidad -

El Informe de Inclusión Financiera de octubre del BCRA precisó que la tarjeta de crédito continuó siendo el principal instrumento de crédito, con 14,6 millones de deudores. Esta cifra registró un aumento de 4% en el primer semestre de 2025 y representa el 39,6% de la población adulta.

Este escenario se da en un contexto donde las tasas de interés se vieron elevadas por la menor circulación de pesos en medio del proceso electoral. Aunque el Gobierno avanza con una paulatina reducción de tasas tras la victoria del oficialismo, el impacto se siente en el financiamiento del plástico. Las compras en un solo pago no tienen interés, pero los consumos en cuotas y el pago mínimo enfrentan un interés por financiación, al que se agregan intereses punitorios si no se cancela el monto mínimo.

El Costo Financiero Total (CFT) es el valor total por financiar una deuda y se conforma por la Tasa Nominal Anual (TNA) y el IVA, entre otras variables. La TNA se cobra sobre el capital prestado por un año y varía proporcionalmente al plazo. En el Banco Macro, por ejemplo, la TNA para financiar consumos con tarjetas es actualmente de 105,30% y el CFT Nominal Anual con IVA asciende a 127,41%. Los punitorios en TNA llegan al 52,65% y el CFTNA con IVA al 63,70%. (Agencia OPI Santa Cruz)