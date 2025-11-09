Estudiante agredió a tres docentes en Ushuaia y lo detuvo la policía

- Publicidad -

(OPI TdF) – Un estudiante de 43 años que concurre al Centro Educativo de Nivel Secundario (CENS) N° 3 de Ushuaia agredió a tres docentes durante una actividad académica y tuvo que intervenir la policía para llevarse detenido al sujeto.

Todo ocurrió en el establecimiento educativo ubicado en calle Ricardo Balbín 2535, donde llegaron los efectivos de la Comisaría Tercera ante el violento hecho que denunciaron las autoridades.

El alumno del centro educativo atacó a tres docentes y las autoridades del establecimiento no brindaron declaraciones públicas, aunque se supo que los docentes agredidos recibieron asistencia médica.

La Fiscalía de turno determinó el inicio de una investigación para determinar los motivos que originaron la agresión y las posibles medidas judiciales que se adoptarán respecto del imputado. (Agencia OPI Tierra del Fuego)