Paciente del SAMIC robó una camioneta y amenazó a la policía

Un paciente internado en el área de Salud Mental del Hospital SAMIC de El Calafate protagonizó un grave incidente este sábado, que incluyó la sustracción de un vehículo oficial del nosocomio y una tensa negociación con la policía tras amenazar con quitarse la vida. El hecho expuso una aparente vulnerabilidad en la custodia de pacientes del centro de salud.

El episodio comenzó pasadas las 17:00 horas, cuando personal del Comando de Patrullas recibió un alerta sobre un hombre en estado de alteración en una vivienda de la calle Violeta del Carmen Aguilar al 500, en el barrio Linda Vista. Una mujer, conocida del sujeto, había llamado a la policía informando que éste amenazaba con atentar contra su integridad física.

Al llegar los efectivos de la Comisaría de Jurisdicción, el individuo reaccionó con agresividad. Desde el interior del inmueble, comenzó a amenazar a los uniformados con un arma blanca y a arrojarles diversos elementos contundentes. La situación escaló drásticamente cuando el hombre se roció con combustible y amenazó con prenderse fuego.

Esta acción obligó a activar el protocolo de emergencia, convocando al lugar a personal del Hospital SAMIC y a los Bomberos, mientras el Comando de Patrullas establecía un perímetro de seguridad. Tras varios minutos de negociación, el personal policial logró que el individuo desistiera de su accionar. Finalmente, fue contenido y trasladado nuevamente al Hospital SAMIC, esta vez bajo custodia policial.

Durante la intervención, los agentes constataron un hecho que reveló el origen del incidente: en el patio de la vivienda se encontraba estacionada una Renault Kangoo gris, vehículo oficial perteneciente al Hospital SAMIC. Según se determinó, el mismo hombre había sustraído la camioneta momentos antes desde el exterior del nosocomio, donde se encontraba internado recibiendo tratamiento.

Por el caso se dio intervención al Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N°1 local, a cargo del Dr. Rodrigo Rizzato. La autoridad judicial dispuso que el hombre establezca domicilio a disposición de esa sede y ordenó la inmediata restitución del vehículo oficial al Hospital SAMIC. (Agencia OPI Santa Cruz)