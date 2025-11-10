Amplio operativo para hallar a Kreder y Morales en Puerto Visser

- Publicidad -

(OPI Chubut) – El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia, continúa la búsqueda de Pedro Alberto Kreder, de 79 años, y Juana Inés Morales, de 69 años. Los esfuerzos se concentraron esta vez en rastrillajes en la zona de Puerto Visser, movilizando un amplio operativo de distintas fuerzas.

Previo al despliegue, el personal policial se dirigió al establecimiento Lamar. En ese punto, la encargada del lugar guió a los intervinientes hasta una desembocadura del mar, donde se pudieron observar a simple vista diversos objetos que habrían sido expulsados por el agua.

Desde esa ubicación se organizaron dos cuadrículas de búsqueda simultáneas. Un grupo se desplazó hacia el sur por la costa mientras otro avanzó en dirección norte, cubriendo un radio aproximado de cuatro kilómetros. Las tareas incluyeron rastrillaje terrestre y aéreo con drones, abarcando también los zanjones de la costa para cubrir sectores de difícil acceso.

- Publicidad -

Para estas tareas se requirió la colaboración de navegadores terrestres pertenecientes al grupo GEOP, así como personal de la División Búsqueda de Personas. Se sumaron además canes de Bahía Blanca, a cargo del oficial segundo Arrutia Fabián, efectivos de Bomberos de Trelew con canes, y personal de la División Canes de Comodoro Rivadavia, también con perros adiestrados.

El operativo contó con la participación de diversas autoridades de la cúpula de seguridad. Estuvieron presentes el director de Seguridad, comisario general Omar Delgado; el segundo jefe de Unidad Regional, comisario mayor Raúl Jones; y el segundo jefe del Área de Investigaciones, comisario inspector Pablo Lobos. También asistieron el comisario Ariel Ríos, coordinador provincial de SIFEBU, y el subcomisario Patricio Fabián Rojas, coordinador a cargo de la búsqueda y jefe de la División Búsqueda de Personas de la Unidad Regional Comodoro Rivadavia. (Agencia OPI Chubut)