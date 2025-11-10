El L’Austral amarró en Madryn con 160 pasajeros y 158 tripulantes

- Publicidad -

(OPI Chubut) – Este sábado 8 de noviembre arribó al Muelle Comandante Luis Piedra Buena de Puerto Madryn el crucero L’Austral, propiedad de la compañía francesa Ponant. La embarcación, procedente de Buenos Aires, amarró en la ciudad portuaria con 160 pasajeros y 158 tripulantes a bordo, como parte de su itinerario con destino final en Ushuaia.

El buque L’Austral, de 127 metros de eslora, permaneció en Puerto Madryn hasta las 21 horas del sábado. La embarcación se presenta como una opción de lujo en formato íntimo, disponiendo de 132 camarotes y suites, la mayoría equipados con balcón privado.

Entre las características de la nave, se incluyen servicios como restaurantes, spa y gimnasio. Además, el crucero cuenta con una flota de lanchas tipo Zodiac destinadas a realizar excursiones en los destinos remotos que integran su recorrido por el Atlántico Sur.

Durante la escala del buque en la ciudad, autoridades de la Administración Portuaria de Puerto Madryn (APPM) y un representante del gobierno provincial fueron recibidos a bordo por el capitán de la embarcación, Daher Charbel.

La comitiva oficial que subió al crucero estuvo conformada por el titular de la APPM, Joaquín Aristarain, y el director operativo de la entidad, Martín Liendo. Junto a ellos participó el asesor ad honorem de la Provincia del Chubut para cruceros antárticos, Germán Manterola.

La administración provincial sostiene que esta actividad fomenta el fortalecimiento de las economías regionales vinculadas al sector portuario y turístico, y consolida a la provincia como puerta de entrada a los destinos australes y al desarrollo del corredor de cruceros en el Atlántico Sur. (Agencia OPI Chubut)