Industriales esperan reactivación por reformas del Gobierno

El empresario Martín Cabrales presidirá la 31ª conferencia de la Unión Industrial Argentina (UIA), que llevará el lema “El futuro se produce hoy”. En declaraciones a Radio Rivadavia, Cabrales informó que uno de los temas principales del debate será la simplificación tributaria. El evento reunirá a empresarios como Paolo Roca de Techint y Daniel Haddad del sector de medios, quienes discutirán cuestiones macroeconómicas, claves para reducir costos, una posible reforma tributaria y la aplicación de la inteligencia artificial para la competitividad.

Cabrales señaló que “Argentina es un país que necesita dar trabajo y, además, necesita formalidad”. Subrayó que la alta informalidad “afecta mucho a la competencia” y remarcó que “debería haber una carga tributaria menor“. El empresario del sector cafetero calificó lo que se paga de impuestos en el país como “terrible“, poniendo el peligro de “la economía informal” al mismo nivel de importancia.

El titular de la conferencia de la UIA fue más allá y calificó a la economía informal como “peor que las importaciones”. Explicó su postura al detallar que los actores de ese circuito “no pagan ningún tipo de impuestos y eso es muy dañino“, según agregó en sus declaraciones radiales.

En otro orden, Cabrales también se refirió a la crisis que atraviesan las pymes, sector que describió “en una situación agobiante“. El empresario advirtió que si alguna de estas unidades productivas tiene que pagar un juicio hoy, esto “implicaría cerrar la empresa”. Finalmente, indicó la necesidad de modificar el circuito económico y aseguró que la reactivación de “toda la economía” se daría si avanzan las posibles reformas que impulsa el Gobierno Nacional a partir de la nueva composición del Congreso. (Agencia OPI Santa Cruz)