Oxenford dice que acuerdo con EEUU espera el “momento adecuado”

El embajador de la Argentina en Estados Unidos, Alec Oxenford, aseguró que el acuerdo comercial entre ambas naciones está cerrado y que solo resta “ponerle el moño”. Sin embargo, el diplomático reveló que se está buscando “el momento adecuado” para comunicarlo y citó un acuerdo de confidencialidad. A pesar de que Oxenford afirmó que el acuerdo está “prácticamente terminado”, el flamante canciller, Pablo Quirno, volverá este miércoles a Estados Unidos, acompañado por el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne, para “avanzar” en dicho pacto.

En declaraciones radiales, Oxenford explicó el motivo de la demora en el anuncio. “Estas cosas que tienen alto impacto se busca el momento adecuado. Cuando hay una elección, mejor esperar un poquito, para no aprovechar electoralmente las cosas, como demostró con muchas medidas como la del Garrahan”, aseveró. Pese a la espera, anticipó: “Me imagino que tendremos novedades muy pronto. Va ser algo que nos va a marcar positivamente por mucho tiempo”.

Asimismo, el embajador remarcó que el apoyo de Estados Unidos a la Argentina impactó de manera positiva, lo cual, según dijo, se reflejó en la calma de los mercados. Oxenford pidió “mirar hacia adelante” para avanzar en lo que definió como “el camino hacia la prosperidad”. “Hace falta mirar la foto entera y ver que nos encaminamos a la primera oportunidad de 80 años de salir de este ciclo tremendo”, afirmó.

El diplomático calificó de “histórica” la gira exprés que protagonizó el presidente Javier Milei por Estados Unidos y sostuvo que el país “está adoptando una posición” de centralidad producto del “liderazgo” del libertario. “Tenemos una oportunidad increíble. Cuando ven que todos los líderes del mundo nos midan con admiración es porque de verdad se ve distintiva la Argentina”, sostuvo Oxenford.

“No nos damos cuenta del valor diplomático de tener un presiente como Javier Milei que es tan reconocido y escuchado en los foros más importantes del mundo”, destacó. “No hay conciencia de la posición que la Argentina está empezando a adoptar gracias al liderazgo de Javier Milei”, subrayó, y concluyó que en el país se ven por primera vez en 100 años “tres cosas fundamentales: un liderazgo claro, un apoyo internacional explícito y ahora un apoyo interno que están evidenciados por las elecciones”. Además, completó que en diciembre, cuando asuman los candidatos elegidos, se empezarán a “implementar las reformas más rápido que el Presidente viene implementando”. (Agencia OPI Santa Cruz)