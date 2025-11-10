Paz Pereira ordena a FFAA combatir contrabando de combustible

- Publicidad -

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, ordenó hoy lunes a las Fuerzas Armadas del país que asuman un papel activo en la defensa de la economía nacional mediante el combate directo al contrabando. La instrucción presidencial se enfoca especialmente en la salida irregular de combustibles, fenómeno que ha contribuido a generar tensiones en el abastecimiento interno de diésel y gasolina durante los últimos meses.

La declaración tuvo lugar en la ciudad de Sucre, durante el Acto de Reconocimiento del presidente como capitán general de las FFAA celebrado en la Plaza 25 de Mayo. En la ceremonia, Paz Pereira calificó el contrabando como “un ataque a la economía nacional” y lo elevó a la categoría de “traición a la patria”. El evento contó con la presencia de autoridades civiles, militares y departamentales, marco en el cual el mandatario recibió la Gran Cruz de la Orden y la Medalla del Bicentenario, máxima distinción militar.

El jefe de Estado vinculó directamente la necesidad popular con la nueva directriz militar, afirmando: “El pueblo me manda y el pueblo precisa de diésel y gasolina”. Subrayó que la salida irregular de estos carburantes, que son subvencionados por el Estado, exige una mayor disciplina fronteriza. En consecuencia, exhortó a soldados y oficiales a impedir que los combustibles adquiridos por el Estado boliviano terminen desviados en circuitos ilegales transfronterizos.

Pese a la movilización militar para atajar el problema, Paz aseguró que su administración ha cumplido el compromiso de garantizar el abastecimiento de carburantes desde el primer día de gestión, el pasado sábado. Paralelamente a la instrucción militar, el mandatario anunció un incremento de la oferta de hasta un 40 por ciento en las próximas semanas, medida con la cual busca normalizar el suministro a nivel nacional. (Agencia OPI Santa Cruz)