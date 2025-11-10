Santilli jura el martes y avanza en reuniones con gobernadores

- Publicidad -

El diputado nacional electo por La Libertad Avanza (LLA), Diego Santilli, jurará el próximo martes como ministro del Interior en un acto que encabezará el presidente Javier Milei en el Salón Blanco de la Casa Rosada. Aunque el propio Santilli adelantó que el diálogo con las provincias será lo preponderante en su gestión, también afirmó que no se reunirá con el mandatario bonaerense, Axel Kicillof, a quien acusó de gobernar “contrariamente” a las políticas de la gestión de Milei.

Desde que la Oficina de Presidencia dio a conocer su nueva función mediante redes sociales, Santilli comenzó a mantener reuniones con gobernadores. Ya se encontró con Ignacio Torres de Chubut y Raúl Jalil de Catamarca, mientras quedaron pendientes para esta semana entrante los encuentros con Martín Llaryora de Córdoba, Gustavo Sáenz de Salta y Marcelo Orrego de San Juan. Al acto de juramento está confirmada la asistencia del jefe de bloque del PRO en Diputados, Cristian Ritondo, además de funcionarios del Gobierno Nacional y allegados de Santilli.

Tras su reunión con el nuevo ministro y con el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Manuel Adorni, el gobernador Torres detalló los avances. “Me reuní (…) para seguir avanzando en el compromiso de eliminar las retenciones al petróleo en Chubut”, sostuvo. “Además, dialogamos sobre el Presupuesto 2026 y la ejecución de obras de infraestructura prioritarias, objetivos centrales para lograr la previsibilidad y el desarrollo que nuestra provincia y el país necesitan”, agregó el gobernador chiunutense.

Asimismo, Torres manifestó que “están convencidos” de que, en esta nueva etapa, el país tiene la oportunidad de “consolidar acuerdos a mediano y largo plazo” y avanzar en las “reformas estructurales necesarias para generar trabajo, atraer inversiones y construir un futuro mejor” para los argentinos.

En contraposición a esta línea de diálogo, Santilli apuntó directamente contra Kicillof, quien solicita diálogo mediante una carta pública. “Me aturde el doble discurso de Kicillof, no votó Boleta Única, no fue al Pacto de Mayo, no adhirió a las leyes de Reincidencia y Reiterancia, no adhirió a Ley Antimafia“, indicó Santilli días atrás en una entrevista televisiva. “¿Dónde está, por qué tiene ese doble discurso?”, cuestionó el futuro ministro del Interior. (Agencia OPI Santa Cruz)