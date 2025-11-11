Accidente fatal en cercanías de Perito Moreno

- Publicidad -

Un hombre falleció este domingo tras protagonizar un accidente vehicular en cercanías de Perito Moreno, según informó la Policía de Santa Cruz.

El accidente se registró alrededor de las 07:05 horas del domingo donde intervinieron efectivos de la Comisaría de Perito Moreno y Bomberos junto a personal médico del Hospital local.

Allí encontraron a una persona sin signos vitales ubicada debajo de la parte trasera del vehículo.

- Publicidad -

Por directivas del Juzgado de Instrucción N°1 de Las Heras se efectuaron las pericias para determinar las causas del accidente y se definió la entrega del cuerpo a familiares directos. (Agencia OPI Santa Cruz)