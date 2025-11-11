BCRA activó swap con EE UU y Bessent confirma una “ganancia”

- Publicidad -

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) activó un primer tramo del swap de monedas acordado con el Tesoro de Estados Unidos, según confirmó el secretario Scott Bessent, quien aseguró hoy que obtuvieron “una ganancia” con la operación. El funcionario estadounidense reveló que la administración de Javier Milei solicitó poner en funcionamiento “una pequeña parte” del convenio bilateral.

El monto total del acuerdo de monedas asciende a US$20.000 millones, según detalló la agencia de noticias Bloomberg. Aunque el monto exacto de la porción activada no fue precisado oficialmente por las autoridades, las estimaciones del mercado sugieren cifras concretas sobre el uso de los fondos.

Según estas estimaciones, Argentina ya habría utilizado alrededor de US$2.700 millones del swap. Dicho monto se habría utilizado para reembolsar a Estados Unidos dólares empleados en la intervención cambiaria que tuvo lugar previa a las elecciones.

- Publicidad -

Asimismo, también se especula que parte de los fondos provenientes del convenio bilateral fueron usados para afrontar los vencimientos de deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que se concretaron el viernes pasado. (Agencia OPI Santa Cruz)