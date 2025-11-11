Caputo proyecta inflación menor al 1% en 2026 y crecimiento del 6%

- Publicidad -

El ministro de Economía, Luis Caputo, delineó sus proyecciones económicas centrales, asegurando sentirse “cómodo” con el actual esquema de bandas cambiarias y vaticinando una inflación que podría perforar el 1% mensual hacia mediados de 2026. En declaraciones al canal LN+, el funcionario también estimó una recuperación “inmediata” de la actividad, que podría llevar a la Argentina a crecer al 5 o 6 por ciento “el año que viene“.

Caputo defendió el sistema de bandas cambiarias por sobre una flotación total, calificando al esquema actual como “superior” para el contexto local. El ministro argumentó que el país tiene “una situación de demanda de dinero muy frágil” y que la “gente hoy quiere previsibilidad“. Precisó que, ante la incertidumbre política o shocks externos, la reacción local es “ir al dólar“, un comportamiento que “no es común en todos los países“. Sostuvo que las bandas operan como una “flotación gradual” que ofrece “tranquilidad” al asegurar un techo que el tipo de cambio “no pasa“.

En cuanto a la actividad económica, Caputo sostuvo que “hubo un cambio al día siguiente de la elección“. Atribuyó el “parate económico” a lo que denominó “producto del riesgo kuka” y afirmó que “las elecciones fueron un espaldarazo espectacular“. Proyectó que esta recuperación se manifestará en el cuarto trimestre. Sobre la inflación, si bien admitió que bajarla del 2% “es más difícil” que reducirla desde dos cifras, vaticinó que “dentro de los próximos doce meses, Argentina va a ir convergiendo a inflaciones internacionales“. También justificó la suba de tasas previa a las elecciones legislativas como “una especie de política de guerra” que se normalizaría.

El ministro anunció el envío de un paquete de leyes al Congreso de la Nación para ser tratado en sesiones extraordinarias. Este incluye la ley de Presupuesto 2026 y el proyecto de ley de Principio de Inocencia Fiscal. Además, detalló la reforma laboral, que buscará “incentivar todavía más a la formalización” mediante la baja de “cargas patronales” y su reemplazo por un “fondo de cese“. El objetivo, precisó, es disminuir los costos de los empleadores y la “litigiosidad“.

Caputo reveló que Economía analiza reducir “fuertemente” las deducciones del impuesto a las Ganancias de las personas, permitiendo deducir “desde una cafetera hasta la cuota que paga de un crédito hipotecario“. Esta medida buscaría incentivar que “la gente” pida factura para formalizar la economía. Se complementará con un “régimen de creación de nuevo empleo” para revertir la situación de que Argentina “no crea empleo desde 2011“. Finalmente, Caputo confirmó que “ya está listo” un acuerdo comercial “muy beneficioso” con Estados Unidos, cuyo anuncio oficial será realizado por el país norteamericano. (Agencia OPI Santa Cruz)