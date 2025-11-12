Caída de ingreso de divisas del agro para el primer trimestre 2026

- Publicidad -

Las cuentas públicas enfrentarán una contracción en el ingreso de divisas provenientes del sector agropecuario durante el primer trimestre de 2026 como consecuencia directa de los mecanismos de adelantamiento de exportaciones implementados por el Gobierno para contener el tipo de cambio en el año electoral. Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) advierte que la estrategia de incentivos utilizada para captar dólares en el corto plazo generará un impacto negativo en los flujos financieros del inicio del próximo ejercicio fiscal, situando las proyecciones por debajo de los promedios históricos recientes.

Según los datos revelados por la entidad bursátil, se estima que entre enero y marzo de 2026 el valor liquidado ascenderá a 5.250 millones de dólares. Esta cifra resulta inferior al promedio de 5.900 millones de dólares registrado para el primer trimestre en los últimos cinco años. La BCR señala que el efecto de menor liquidación proyectada para el cierre del año, producto del adelantamiento bajo los distintos esquemas de incentivos, se extenderá durante el primer trimestre del año próximo y se mantendrá hasta el empalme de la nueva cosecha.

El análisis de la Bolsa de Comercio de Rosario proyecta que para los meses de noviembre y diciembre de 2025 la liquidación sumará 2.600 millones de dólares. Con estos números, se prevé que el año 2025 cierre con un total de 37.150 millones de dólares liquidados por el sector entre todos los mercados de cambios. En el acumulado entre enero y octubre, el agro ya liquidó 34.500 millones de dólares, posicionando al 2025 como el tercer mejor registro histórico, quedando únicamente por detrás de 2021 y 2022, años marcados por precios récord derivados de la guerra entre Rusia y Ucrania y la influencia de programas exportadores específicos como el dólar soja.

La acumulación de divisas registrada en los primeros diez meses de 2025 expone la mecánica de anticipar ingresos futuros para solventar necesidades cambiarias presentes. Si bien el volumen total del año se ubica entre los más altos de la serie histórica, la dependencia de estos adelantos compromete la disponibilidad de recursos genuinos para el arranque de 2026, confirmando que la liquidez obtenida antes de las elecciones tiene como contrapartida una merma en la recaudación de divisas prevista para los meses posteriores. (Agencia OPI Santa Cruz)