Ministerio de Seguridad crea la carrera de Investigador del Delito

El Ministerio de Seguridad Nacional dispuso la implementación de la nueva Carrera de Investigador del Delito para Profesionales en la estructura de la Policía Federal Argentina. La medida se ejecuta bajo los lineamientos del proceso de modernización y reforma integral de la fuerza, el cual fue validado administrativamente a través del Decreto 383/2025. El objetivo central de la iniciativa es reestructurar el abordaje institucional en materia de prevención, detección e investigación de delitos complejos mediante la incorporación de perfiles técnicos específicos.

La normativa habilita el ingreso directo de ciudadanos que posean títulos universitarios en disciplinas catalogadas como estratégicas para la función de seguridad. El espectro de profesionales requeridos abarca graduados en ingeniería, administración, tecnología, criminalística, informática y ciencias exactas. Una vez completado el ciclo de formación, la institución otorgará a los egresados la certificación de Diplomatura Universitaria en Investigación Criminal, formalizando así su aptitud para operar dentro del organismo de seguridad.

Para garantizar la idoneidad de los aspirantes, el régimen establece un sistema de selección específico supervisado por un Comité Interinstitucional, el cual aplicará criterios diferenciales de formación e incentivos. Paralelamente a la incorporación de civiles, la directiva contempla la profesionalización del personal policial subalterno que ya forma parte de la fuerza. Este segmento podrá acceder a la nueva carrera siempre que demuestre una trayectoria comprobable en sectores de investigación y operaciones especiales.

La disposición se integra al nuevo estatuto de la Policía Federal y fija condiciones excluyentes respecto a edad, antecedentes penales y certificaciones académicas para el ingreso. Los postulantes que superen la etapa de selección deberán cursar una preparación técnica y policial obligatoria de nueve meses. Este período de instrucción es el requisito final antes de que los nuevos agentes asuman formalmente sus cargos y responsabilidades operativas dentro de la fuerza federal. (Agencia OPI Santa Cruz)