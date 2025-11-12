OPI Santa Cruz desarrolla un prototipo de Inteligencia Artificial para su archivo histórico

- Publicidad -

Nuestro medio fue seleccionado para participar del “ADEPA AI Prototyping Sprint”, un programa de entrenamiento intensivo organizado por la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) con el apoyo de Google News Initiative. El resultado: un asistente virtual propio que optimiza el acceso a nuestro archivo de dos décadas.

En un contexto donde la tecnología redefine las rutinas productivas, OPI Santa Cruz continúa apostando a la innovación para fortalecer su calidad periodística. Nuestro medio formó parte de un selecto grupo de ocho redacciones de la Patagonia convocadas para el workshop sobre prototipado de Inteligencia Artificial (IA), desarrollado inicialmente de manera presencial en Puerto Madryn y continuado mediante mentorías virtuales durante seis semanas.

El objetivo del programa no fue la adopción de tecnología por “moda”, sino la búsqueda de soluciones eficientes a problemas reales de la redacción. En este marco, nuestro equipo desarrolló un prototipo funcional diseñado para aprovechar el vasto archivo documental que hemos construido a lo largo de 21 años.

- Publicidad -

Un asistente periodístico

El proyecto concreto de OPI Santa Cruz consistió en la creación de un asistente de archivo histórico. Esta herramienta, basada en modelos de lenguaje natural, permite a nuestros periodistas realizar consultas complejas sobre noticias publicadas en los últimos cuatro años, agilizando la búsqueda de antecedentes y el cruce de datos.

Francisco Muñoz, uno de los directores de OPI Santa Cruz, destacó la importancia de este avance: “Poder acceder a las herramientas y recibir capacitación para darle buen uso es elemental en la Inteligencia Artificial que avanza a cada minuto. Vemos cómo grandes medios utilizan sus propias herramientas para acelerar y alimentar la información; luego de este workshop no vemos tan distante el poder utilizarlo en nuestra Redacción”.

La herramienta no solo busca rapidez, sino precisión. Al respecto, Muñoz enfatizó que el medio lleva un tiempo “entrenando” a las herramientas de IA para que reconozcan la rigurosidad editorial de OPI. “Nuestras investigaciones son precisas y con mucha información. Con las herramientas de Google podemos ordenar y sacar provecho a cada uno de los formatos”, explicó.

Tecnología bajo control humano

Uno de los ejes centrales del taller fue el debate ético y procedimental: ¿Cómo integrar la eficiencia de la IA sin perder la esencia del periodismo humano?

Desde la dirección de nuestro medio se tiene una postura clara: la tecnología asiste, el periodista decide. “Google nos acercó herramientas muy valiosas para utilizar de manera ordenada y eficiente la IA, acelerando nuestros procesos editoriales, pero sin perder el foco y siempre con la mirada de uno de nuestros periodistas”, aseguró Muñoz.

Esta premisa se mantiene en el uso de herramientas avanzadas como Notebook LM o Pinpoint, utilizadas para procesar documentos complejos, boletines oficiales y planillas de cálculo. Esto libera tiempo valioso para que el equipo de redacción se enfoque en la investigación cualitativa, manteniendo siempre la revisión final a cargo de un profesional humano.

El desarrollo del Workshop

El evento, enmarcado en la 63ª Asamblea General de ADEPA, contó con la participación de medios colegas como Río Negro, Crónica de Comodoro Rivadavia, La Opinión Austral, Sección Ciudad, y los anfitriones Canal 12 y ADNSUR.

La capacitación estuvo a cargo de Claudia Báez (Colombia) y Sebastián Auyanet (Uruguay), coaches de la organización inglesa Fathm. Durante las jornadas, se utilizó la metodología de Design Thinking para identificar “puntos de dolor” en las redacciones y crear soluciones mediante Google AI Studio y Gemini Pro.

OPI Santa Cruz desarrolla un prototipo de Inteligencia Artificial para su archivo histórico

El resultado fue sumamente positivo: seis de las siete redacciones participantes lograron generar prototipos funcionales. En el caso de OPI, el trabajo permitió aplicar soluciones inmediatas, superando las barreras geográficas que a menudo limitan el acceso a capacitaciones de este nivel.

“Este workshop fue realmente muy útil. Estar tan lejos de Capital Federal muchas veces nos limita, pero en esta ocasión logramos aplicar rápidamente soluciones inmediatas en la redacción”, concluyó Muñoz, agradeciendo el apoyo de ADEPA y Google News Initiative para fortalecer la sostenibilidad y la innovación en el periodismo local. (Agencia OPI Santa Cruz)