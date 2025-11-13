Gobierno y gremio docente acordaron protocolo de ingreso a escuelas públicas

- Publicidad -

(OPI TdF) – Atento a diversos hechos de violencia que se registraron en los últimos días contra docentes en Tierra del Fuego, el gobierno provincial junto al Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) acordaron un protocolo de ingreso para aquellas personas que no integren el plantel docente, auxiliares y estudiantes.

El gremio acordó con el Ministerio de Educación la creación del Comité Mixto de Salud y Seguridad del Trabajo Docente, en el marco de la Ley Provincial N° 424 y resolvieron que hasta que no se integre el comité regirá un protocolo provisorio para aquellas personas que no pertenezcan a los establecimientos educativos públicos.

Entre los principales puntos se establece que “todos los establecimientos educativos deberán tener sus puertas y/o portones de acceso y salida a la vía pública cerrados con llaves o mediante cualquier otra forma que permita efectuar un adecuado control de las personas que ingresan a la institución”.

A su vez, el Ministerio de Educación deberá “designar personal encargado de controlar que estas puertas y/o portones permanezcan cerrados durante el horario de clases. Así cómo también de recibir a las personas, registrar sus datos en un libro de actas (horario del ingreso, nombre, apellido, DNI, vínculo con la institución y motivo de consulta) y comunicar al personal jerárquico a cargo de dicha solicitud”.

También se contempla que “quien desee ingresar deberá esperar la autorización de ingreso por el personal jerárquico fuera del establecimiento. Una vez autorizado, el personal designado por el ministerio acompañará a la dirección al ingresante”.

Entre los alcances del protocolo señala que “las reuniones con las familias deberán ser pautadas con anterioridad por cuaderno de comunicaciones o correo oficial. En las mismas deberá intervenir SIN EXCEPCIÓN. En caso de que exista una urgencia que motive la citación intempestiva de familiares de adultos y / o trabajadores de la institución, tal circunstancia debe ser comunicada al personal apostado en el ingreso del establecimiento para que, a quien concurra, no se le aplique el protocolo de los puntos precedentes”.

Además, se establecen criterios en caso de “resistencia, insistencia o desobediencia de las personas que se hagan presente en la institución”. (Agencia OPI Tierra del Fuego)