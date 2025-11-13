Milei visita Corrientes sin agenda con el gobernador

- Publicidad -

El presidente Javier Milei desembarca hoy en la provincia de Corrientes para encabezar como orador principal la jornada inaugural del 12° Congreso de Economía Regional organizado por el Club de la Libertad, en una visita marcada por la ausencia de contacto institucional con el mandatario provincial. El viaje, que tiene como objetivo declarado incrementar la presencia del Ejecutivo en el interior del país, se produce en un contexto de distanciamiento político con el gobernador Gustavo Valdés, quien no recibirá al Jefe de Estado ni participará de la agenda oficial, dado que emprenderá un viaje a la India con el fin de gestionar inversiones para su distrito.

La falta de sintonía entre la Casa Rosada y el gobierno correntino tiene antecedentes electorales inmediatos que condicionan el escenario actual. La Libertad Avanza busca consolidar su estructura en un territorio donde perdió por un margen inferior a los 7 mil votos contra la lista del oficialismo local, un resultado que se cristalizó luego de que Valdés no lograra concretar un acuerdo político con Eduardo “Lule” Menem, armador del espacio libertario en el interior, para conformar una alianza electoral. En este marco, Milei llega escoltado por el diputado Lisandro Almirón, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, reforzando la impronta partidaria de la comitiva.

El evento que convoca al mandatario, centrado en la temática del crecimiento económico, se desarrolla con un perfil de exclusividad y restricciones al acceso público. La organización del Club de la Libertad estableció un costo de matrícula de 50 mil pesos para los asistentes y comunicó explícitamente que no habrá transmisión del discurso presidencial ni de los paneles, definiéndolo como un evento exclusivamente presencial. La jornada, que se extiende desde las 8.30 hasta las 20 horas, contempla la participación de más de cuarenta expositores, incluyendo funcionarios, empresarios y académicos.

Desde la cuenta oficial del Club de la Libertad en la plataforma X, la entidad celebró la participación de Milei para debatir sobre los desafíos de la economía argentina. Sin embargo, la dinámica de la visita expone la estrategia del oficialismo nacional de construir legitimidad a través de foros privados y estructuras propias, prescindiendo de la articulación federal con los gobernadores que no se alinean incondicionalmente a las directivas de Balcarce 50. (Agencia OPI Santa Cruz)