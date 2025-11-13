Nación demandó a la comisión de Lago Posadas por falta de rendiciones de obras

- Publicidad -

El Gobierno Nacional presentó dos denuncias judiciales contra la comisión de fomento de Lago Posadas en reclamo de la rendición correspondiente a unos 23 millones de pesos que se otorgaron para la realización de obras públicas financiadas por el estado nacional.

Así lo confirmó el propio comisionado de Lago Posadas, Rubén Guzmán y sostuvo que la demanda es por la falta de rendición efectuada por la administración anterior.

Las denuncias las presentó el Ministerio de Economía de la Nación por convenios firmados en 2022 y donde el gobierno nacional giró fondos en el marco del Plan “Argentina Hace”.

- Publicidad -

Se trata de los expedientes 568/2025 y 2964/2025 que se tramitan en juzgados en lo contencioso administrativo de la Ciudad de Buenos Aires.

Guzmán sostuvo que las demandas comprometen la gestión de la entonces comisionada Claudia Sánchez, vinculada al kirchnerismo provincial. (Agencia OPI Santa Cruz)