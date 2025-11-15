Allanamiento en Puerto Madryn por red de pedofilia

- Publicidad -

(OPI Chubut) – Puerto Madryn fue una de las ciudades donde se efectuaron allanamientos conjuntos y coordinados en distintas provincias en un procedimiento denominado Operación Escudo Infantil para combatir una red de pedofilia.

La ciudad portuaria tuvo allanamientos al igual que en otras provincias por una investigación que se originó en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°8 descentralizada de Berazategui, del Departamento Judicial Quilmes, provincia de Buenos Aires, a partir de un reporte del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC).

El informe alertaba sobre un grupo de usuarios que intercambiaba MVSI mediante plataformas informáticas.

El operativo realizado en Puerto Madryn tuvo resultados positivos y se secuestraron dispositivos electrónicos y material vinculado a la investigación.

Actuaron integrantes de la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital, la Brigada de Investigaciones de Puerto Madryn y Policía Científica de la jurisdicción, que intervino en la realización de los secuestros.

Los peritos identificaron “más de 120 archivos de material de abuso sexual infantil y conversaciones de índole sexual sostenidas con usuarios menores de edad, así como la existencia de grupos de pedófilos con presencia en distintas provincias”. (Agencia OPI Chubut)