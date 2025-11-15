Este sábado se abre la apertura de la temporada de langostino 

- Publicidad -

(OPI Chubut) – La Secretaría de Pesca de Chubut informó la apertura desde este sábado de la temporada de langostino frente a las costas provinciales tras las tareas de prospección que arrojaron buenos resultados de las capturas.

El organismo provincial lo definió mediante la Resolución N°0687/2025, publicada este viernes ordenando la apertura de la temporada de pesca de langostino (Pleoticus muellerien).

De esta manera se habilitará la zona norte del frente costero provincial, donde se obtuvieron los mejores resultados durante la prospección realizada en los últimos días, la segunda en lo que va de noviembre.

Según la normativa “los resultados observados determinaron el cumplimiento de los parámetros establecidos en la Resolución 6/19SP para la Zona Norte, comprendida entre los paralelos 43°00′ LS y 44°00′ LS, a saber discriminado por Subzona: 1) subzona norte 43°00′ LS – 43°30′ LS, y 2) subzona sur comprendida entre los paralelos 43°30′ LS – 44°00′ LS”.

El secretario de Pesca, Andrés Arbeletche firmó la resolución dado que se corroboró “el estado de situación del recurso pesquero langostino patagónico, dentro de la Zona de Esfuerzo Pesquero Restringido de la provincia del Chubut”.

Allí el equipo técnico de la Secretaría de Pesca a través del Informe Técnico “recomienda la apertura de la zona Norte 430 00′ LS – 440 00′ LS, siempre dentro de la Zona de Esfuerzo Pesquero Restringido, para la pesca con especie objetivo langostino patagónico”. (Agencia OPI Chubut)