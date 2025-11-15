Este sábado se conoce el resultado del Juicio Político a Fernando Basanta

- Publicidad -

La Sala Juzgadora de la Cámara de Diputados de Santa Cruz dará a conocer este sábado la definición sobre el juicio político contra el vocal del Superior Tribunal de Justicia, Fernando Basanta.

Este viernes la Sala Juzgadora se reunió a las 15 horas para dar continuidad al juicio político contra Basanta, quien tuvo oportunidad de hacer una defensa ante los legisladores.

Tras la presentación del vocal del máximo tribunal de justicia provincial, los doce legisladores que integran la Sala Juzgadora debatieron y votaron sobre la denuncia que presentó el abogado Sergio Macagno, que indica que Basanta incumplía los años de ejercicio de la abogacía al ser designado por la legislatura santacruceña.

Este sábado 15 de noviembre a las 09 horas, en sesión pública, presidida por el vicegobernador Fabián Leguizamón se dará a conocer el veredicto de la votación. (Agencia OPI Santa Cruz)