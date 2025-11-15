La empresa Santa Cruz Puede tomó posesión de ex obrador Austral Construcciones

- Publicidad -

La empresa Santa Cruz Puede tomó posesión este jueves de las instalaciones del ex obrador de la empresa Austral Construcciones, ubicadas sobre Ruta Nacional 3.

El obrador tiene una extensión de 16 hectáreas que fueron adquiridas por la provincia en el marco de un proceso judicial por un valor de 2 millones de dólares.

En el acto participó el gobernador Claudio Vidal junto a los martilleros encargados de la quiebra de Austral Construcciones para firmar la documentación de la entrega definitiva y tenencia de los bienes con el titular de Santa Cruz Puede.

- Publicidad -

Luego los funcionarios recorrieron el lugar para observar el estado actual de galpones, oficinas, depósitos, maquinarias viales, autos, camionetas, entre otros.

En el lugar se encontraron insumos en desuso y un avanzado estado de abandono de las instalaciones.

La empresa Santa Cruz Puede instalará allí sus oficinas y la instalación de las fábricas de Alimento Balanceado, puertas placa, laboratorio – droguería, entre otros. (Agencia OPI Santa Cruz)