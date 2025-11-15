Las cuatro mentiras de YCRT para decir que no pasó lo que ocurrió y hasta contradecir las imágenes reales del incidente ferroviario

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – Estamos en una provincia donde el absurdo es casi una constante, pero relacionado con la empresa YCRT, si bien no es la primera vez que la Intervención a cargo (por el momento) de Pablo Gordillo, se pone en ridículo por mano propia, en esta oportunidad el uso de la mentira flagrante y absurda coloca, tanto a la empresa como al medio que publica la nota desmintiendo el descarrilamiento de una formación que transitaba desde Punta Loyola a Río Turbio, en el plano surrealista de la negación de la realidad, algo que le quita seriedad a cualquier gestión y a cualquier medio que se considere medianamente responsable de lo que publica, sin analizar mínimamente los detalles más obvio y evidentes de lo que muestran las imágenes que retratan el incidente expresado en nuestro informe.

Vamos a exponer las barbaridades que expresa YCRT (a través de la Intervención) y que no analiza mínimamente el medio que lo reproduce, respecto del descarrilamiento de una locomotora que impulsaba una formación de 36 vagones vacíos desde Río Gallegos a Río Turbio, tal como OPI lo informara ayer viernes, único medio en dar cuenta del suceso.

Para desnudar la incoherencia del Interventor de YCRT, su manía negacionista, la falta de reconocimiento de errores, fallas en los procedimientos y esa absurda costumbre de tratar de ocultar todo, como si la sociedad fuera estúpida o todos los medios fueran comprados con los dineros públicos para hacer la vista gorda a los verdaderos dislates que ocurren dentro del yacimiento, voy a segmentar los argumentos utilizados por Pablo Gordillo y reproducido por un medio digital de la cuenca.

Mentira 1

Desde el título, el autor de la nota arranca con el pie izquierdo, al asegurar que “YCRT desmintió un descarrilamiento del tren y confirmó que la formación opera con normalidad”. Y el medio no transcribe un comunicado, sino transmite una supuesta entrevista.

YCRT no puede desmentir el descarrilamiento por cuanto de las fotos en nuestro poder se puede observar claramente que tanto la máquina como el vagón están fuera de las vías.

Si como reza el significado del término “descarrilar” significa “salirse del carril un tren u otro vehículo que circula sobre carriles”, al observar las fotos de la locomotora y el vagón sobre la tierra y fuera de las vías, sin duda estamos ante un “descarrilamiento” en toda la dimensión de la palabra; por lo tanto Gordillo niega en el título lo que comprueban fácticamente las imágenes tomadas por los trabajadores.

Las cuatro mentiras de YCRT para decir que no pasó lo que ocurrió y hasta contradecir las imágenes reales del incidente ferroviario

El tren descarriló, esa es la realidad. Negarlo es, además de estúpido e infantil, un error de comunicación tan grave como no haberlo informado a tiempo y tratar de engañar a la opinión pública con versiones forzadas y fuera de la realidad.

Mentira 2

La nota indica: “YCRT aclaró la situación y negó que haya ocurrido un incidente de esa magnitud. Solo se trató de una maniobra de cambio de línea en el paraje Bella Vista, sin daños ni interrupciones en el servicio”.

Si el Interventor mintió desconociendo el descarrilamiento del convoy, aún cuando las fotos muestran a la locomotora y a un vagón fuera de las vías, la explicación que dio es aún más absurda e inentendible, viniendo de alguien que tiene la responsabilidad absoluta de gestionar el yacimiento.

Lo que intentó hacer Gordillo es aludir a que la formación tuvo que hacer una maniobra, la comúnmente denominada “cambio de vía”, lo cual implica que la formación se desvía por otro carril para permitir que otra formación pase por la vía principal.

La mentira del Interventor es tan burda que da vergüenza ajena hasta siquiera aclararla.

Antes de argumentar lo que dijo, no tuvo en cuenta que en ese tramo de la vía donde descarriló la formación el día jueves, tal como muestran nuestras fotos, solo está el ramal principal por donde corre la formación, no existe ningún “empalme” o “desvíos” sencillamente porque no es zona de maniobra.

Descarriló una formación ferroviaria de YCRT entre Río Gallegos y Río Turbio

Estas maniobras se hacen en las estaciones donde se dispone del espacio y la infraestructura ferroviaria para que las máquinas puedan ceder paso a otra formación o permiten dejar vagones a un costado sobre las denominadas “vías muertas”, que son aquella sin uso de tránsito, sino que funcionan como derivadoras u ordenadores del tránsito o estacionamiento de máquinas y vagones.

En el lugar del descarrilamiento no hay ningún desvío, a menos que los trenes de YCRT transiten por la tierra y fueras de los rieles, como se ve en las fotos; por lo tanto Pablo Gordillo faltó a la verdad y el medio que replicó sus dichos, cumplió con la pauta: no cuestionar, no preguntar, no emitir opinión y mucho menos analizar y lo más grave: mentir.

Mentira 3

En este mismo sentido el medio digital de la cuenca señaló “El interventor remarcó que ningún vagón de la formación se vio afectado, ni hubo daños materiales ni riesgos para los trabajadores. “Es más, el tren ya está operando normalmente”.

A esta altura de la nota obviamente no podemos encontrar en esta comunicación algún atisbo de sinceridad, coherencia y honestidad intelectual; todo se reduce a un chiste de mal gusto, donde le toman el pelo a la opinión pública y pretenden engañar a la gente con mentiras absurdas con las cuales intentan desmentir a la realidad misma.

Gordillo dice que ningún vagón se vio afectado, pero nuestras fotos muestran a vagones, al igual que la locomotora, fuera de las vías. Y para simular “normalidad” aseguró “que el tren está operando”.

Falso: la máquina sufrió una afectación en el sistema de frenos. El descarrilamiento ocurrió el día jueves 14 a la tarde y recién a las 16:25 hs del día viernes 15, después de ser movido por una grúa y colocado nuevamente en la vía, partió el tren 5007 005 desde ing. Cappa retornando a Turbio. Es decir que la formación estuvo descarrilada y detenida alrededor de 24 horas en cercanías del paraje Bella Vista.

Mentira 4

La nota del portal de la cuenca termina diciendo “Desde YCRT insistieron en la importancia de informar con responsabilidad y evitar versiones que puedan generar preocupación en la comunidad o afectar la imagen del esfuerzo continuo que se realiza para consolidar la producción carbonífera”.

No hay mayor responsabilidad que la del Interventor Gordillo a la hora de informar con honestidad como funcionario público y no mentir tratando de ocultar fallas o inconvenientes que se pueden presentar en el desarrollo de los trabajos de producción o acarreos, lo cual puede pasar, lo realmente grave es que se los niegue y trate de ocultarlo.

El Ingeniero civil Ariel Pavés, Jefe de Puerto y Ferrocarril, hermano de Claudia Pavés que está al frente de Loteria provincial, bajó un mensaje a los operarios de Río Gallegos y Punta Loyola, de parte del Interventor Pablo Gordillo, señalando que si esto trascendía iba a haber sanciones porque si información de este tipo llega a nivel nacional puede perjudicar a Gordillo y a los objetivos de la empresa.

Entonces, retomando la última recomendación de Gordillo en la página digital de la cuenca, estamos con el Interventor cuando resalta la importancia de informar con responsabilidad, evitando versiones que puedan generar preocupación en la comunidad. Nosotros adherimos a esa opinión y le pedimos, por ese mismo motivo, que empiece por él y sus funcionarios; que deje de mentirle a la gente y mandar a presionar a los empleados, para ocultar la mala praxis en la que incurre día a día y luego pretende apagar la verdad, con otras mentiras, como en este caso. (Agencia OPI Santa Cruz)