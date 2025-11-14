Descarriló una formación ferroviaria de YCRT entre Río Gallegos y Río Turbio

- Publicidad -

Una formación con 36 vagones vacíos, descarriló ayer jueves entre Río Gallegos y Río Turbio a la altura del paraje “bella Vista”, cuando rodaba rumbo a la cuenca luego de descargar el carbón en el puerto de Punta Loyola.

De acuerdo a las fuentes consultadas por OPI Santa Cruz y en base al conocimiento de los trabajadores de La Fraternidad, es muy posible que el fuerte viento de alrededor de 100 Kms/h con ráfagas de 110 k/h haya sido el motivo por el cual la formación salió de la vía.

“Es poco conveniente sacar una formación vacía con un viento cruzado de 100 o más kilómetros y no pensar que nada de esto puede ocurrir. En todo caso si están obligados a volver deben salir de noche, cuando el viento baja y salir a “paso de rueda” es decir a muy baja velocidad de entre 8 y 12 kms”, señaló nuestra fuente ex maquinista por años y aseguró “con carga nada de esto sucede, pero vacío y a una velocidad de 35 o 40Kms es un peligro, porque la formación no viene rodando de manera lisa y constante sobre los rieles, sino que la falta de peso, la velocidad y el estado de los rieles, hace que las ruedas generen como un “repiqueteo” (saltitos) en las vías, como pequeños golpecitos que hacen muy inestable a la formación, con lo cual una curva o una frenada, con vientos cruzados, es una combinación letal para un tren de estas características”.

Otra fuente de la misma empresa sostuvo que además del viento y las circunstancias en la que se ha movido la formación, todo esto ocurre por falta de mantenimiento y el apuro por acortar los tiempos de carga del nuevo barco que se ha anunciado, cuando la empresa tiene una sola máquina servicio. Además, desde los talleres aseguran que no quisieron parar un día para hacer engrase y control en los bogies (conjuntos de ruedas y ejes que se articulan bajo vagones y locomotoras para permitir que el tren navegue por las curvas de manera estable y segura).

Si bien aún se están realizando las pericias para establecer motivos y circunstancias en las que se produjo el descarrilamiento, extraoficialmente OPI ha podido saber que la locomotora sufrió la rotura de las tuberías del frenos al descarrillar y es necesario que la máquina que pesa 45 toneladas, sea levantada por un guinche pluma para moverla y encarrilarla, pero debido a los vientos imperantes en la zona, momentáneamente no pueden desplegar la grúa.

Desde YCRT le aseguraron a este medio que hay una premura especial por transportar carbón de buena calidad a Punta Loyola (el que está en el puerto es de baja calidad) y la obligación de completar 15 mil toneladas para el 15 de diciembre, lo cual de acuerdo a los trabajadores, en la práctica, es muy dificil acarrear con una sola máquina en servicio, en el estado actual del material, la línea férrea y la capacidad de producción limitada que tiene hoy el yacimiento. No obstante, hay quienes ponen en duda que el segundo embarque anunciando se cumpla tal lo difundido por el Interventor Pablo Gordillo.

Recordemos que no hace mucho, esta formación que llevaba carbón a Punta Loyola quedó detenida durante dos días en Chimen Aike, hasta que se cumplió el descanso de los maquinistas ya que los mismos no tenían reemplazo. (Agencia OPI Santa Cruz)