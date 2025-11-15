María Belén Elmiger será la nueva ministra de Gobierno

- Publicidad -

La ex titular de la Caja de Previsión Social, María Belén Elmiger juró este viernes como nueva ministra de Gobierno en el gabinete provincial.

Elmiger reemplazará a Nicolás Brizuela en la cartera política del gobierno de Claudio Vidal y deberá articular con municipios y comisiones de fomento.

La funcionaria asume en medio de cambios en el gabinete provincial tras una decisión de Vidal de generar un recambio de funcionarios tras el resultado electoral del 26 de octubre pasado.

Además, se confirmó que en la Caja de Previsión Social quedará al frente Pablo Pérez, quien se quien se desempeñó como gerente general del organismo previsional.

Brizuela expresó en sus redes sociales el reconocimiento al equipo de gestión y sostuvo que “ha sido una etapa de enorme aprendizaje, trabajo y compromiso, y nada de lo logrado hubiera sido posible sin el apoyo constante de cada uno de ustedes, y en especial de mi familia”. (Agencia OPI Santa Cruz)